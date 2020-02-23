В Одесской области пьяный полицейский на мотоцикле устроил смертельное ДТП

Правоохранитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В Одесской области сотрудник полиции охраны устроил дорожно-ранспортное происшествие, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте такжеНа Харьковщине оштрафовали женщину за домашнее насилие в отношении мужа

Инцидент произошел 22 февраля около 17:00 в одном из сел Белгород-Днестровского района. Милиционер не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", из-за чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения.

Следствием установлено, что полицейский находился за рулем мотоцикла в состоянии опьянения. У него обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Правоохранителя задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.