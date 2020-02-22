Капитану затонувшего под Одессой танкера Delfi объявили о подозрении

В прокуратуре напоминают, что капитан после того, как судно село на мель, отказался покидать борт.

Прокуроры Одесской прокуратуры объявили о подозрении капитану судна Delfi в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

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В прокуратуре напоминают, что капитан после того, как судно село на мель неподалеку от одесского пляжа, отказался покидать борт.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП Украины в Одесской области.

Кроме того, по результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы служебными лицами Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского события (ч. 1 ст. 419 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту.

Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября 2019 года, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли. Крушение танкера привело к загрязнению побережья.

В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз, позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.

Вокруг танкера установлены специальные боновые заграждения. Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.