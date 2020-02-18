В Хмельницкой области на дне пруда нашли тело 5-летней девочки

Ребенок пропал вчера под вечер.

В Хмельницкой области спасатели нашли на дне водоема тело погибшей 5-летней девочки.

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Вчера в полицию обратился председатель Загинецкого сельского совета с сообщением о том, что в период времени с 16:00 до 17:00 часов со двора дома по улице Максимчука пропала 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Как отмечается, сначала мать с соседями пытались найти ребенка своими силами, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

В течение ночи ребенка искали более 200 человек: работники Деражнянского отделения и Летичевского отдела полиции, бойцы роты полиции особого назначения, сотрудники Главного управления Нацполиции, спасатели и местные жители.

Правоохранители прочесывали приближенные к дому лесополосы, опрашивали местных жителей. Однако поиски не давали ожидаемых результатов.

Утром водолазы ГСЧС проверили пруд, расположенный неподалеку от дома, где жила девочка. К сожалению, опасения местных жителей подтвердились — тело ребенка нашли на дне водоема. Девочка провалилась под хрупкий лед.

Стоит отметить, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только мамой. Женщина, в свою очередь, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поэтому сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагедии.