В Житомирской области отец развращал своих дочек-близняшек

Детей у мужчины отобрали и передали бабушке.

В Житомирской области суд взял под стражу мужчину, который подозревается в развращении своих детей-близнецов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, соответствующее решение суд вынес 12 февраля.

Согласно решению суда, к мужчине применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения денежного залога.

«По версии следствия, 38-летний отец-одиночка, на которого возложены обязанности по воспитанию и попечительстве о двух малолетних детях-близнецах, совершал развратные действия в отношении своей родной 6-летней дочери», - сказано в сообщении.

Следствие допускает, что мужчина мог развращать и второго ребенка.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних, совершенное членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем).

Детей у мужчины отобрали и передали бабушке. Решается вопрос об установлении над ними опеки. Расследование этого дела продолжается.