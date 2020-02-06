Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки во Львове

Задержанный – 19-летний уроженец Хмельницкой области. Правоохранители продолжают поиск заказчика.

Полиция Львовской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галина Терещук.

Об этом сообщила главный прокурор Львовщины Ирина Диденко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что подозреваемый 19-летний уроженец Хмельницкой области. В ночь совершения преступления он несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Однако установить его удалось благодаря видеозаписям с видеокамер наблюдений.

Подозреваемого задержали в Одессе, ему уже вручили уведомление о подозрении. Сейчас осуществляется его доставка во Львов для дальнейшего допроса прокурорами.

По словам Диденко, прокуроры завершили допросы основных свидетелей преступления. Правоохранители продолжают поиск заказчика.

Злоумышленнику инкриминируется ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом – поджога). Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 января во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел мужчина с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и скрылся.