цей матеріал доступний українською

В Днепре водитель маршрутки во время движения смотрел фильм (видео)

08:42, 06 февраля 2020
Происшествия
223 0

Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Читайте такжеВ Николаеве молодчики жестоко избили пассажира автобуса (видео)

«Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм», – говорится в сообщении.

Председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий заявил в комментарии изданию Днепровская панорама, что водителя уже наказали.

«Водителю уже объявлен выговор. С ним и его коллегами будет проведен внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 6 февраля пьяный водитель устроил гонки с полицией, что впоследствии привело к ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter