В Днепре водитель маршрутки во время движения смотрел фильм (видео)

В Днепре водитель маршрутки во время движения транспорта смотрел фильм с телефона.

Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

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«Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм», – говорится в сообщении.

Председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий заявил в комментарии изданию Днепровская панорама, что водителя уже наказали.

«Водителю уже объявлен выговор. С ним и его коллегами будет проведен внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 6 февраля пьяный водитель устроил гонки с полицией, что впоследствии привело к ДТП.