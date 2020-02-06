В Днепре водитель маршрутки во время движения смотрел фильм (видео)
08:42, 06 февраля 2020Происшествия
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В Днепре водитель маршрутки во время движения транспорта смотрел фильм с телефона.
Видео опубликовали в местном Telegram-канале.
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«Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм», – говорится в сообщении.
Председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий заявил в комментарии изданию Днепровская панорама, что водителя уже наказали.
«Водителю уже объявлен выговор. С ним и его коллегами будет проведен внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 6 февраля пьяный водитель устроил гонки с полицией, что впоследствии привело к ДТП.
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