В Харькове в ДТП столкнулись девять автомобилей (фото)
18:42, 03 февраля 2020Происшествия
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О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.
В Харькове произошла масштабная авария / Telegram - ХС | Харьков
На улице Полтавский шлях в Харькове произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу девять автомобилей.
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Фото и видео очевидцев с места событий опубликованы в местных Telegram-каналах. На фотографиях можно видеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.
О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.
Telegram - ХС | Харьков
Ранее в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел вечером 27 января возле дома на проспекте Тракторостроителей.
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