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В Харькове в ДТП столкнулись девять автомобилей (фото)

18:42, 03 февраля 2020
Происшествия
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В Харькове произошла масштабная авария / Telegram - ХС | Харьков

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Фото и видео очевидцев с места событий опубликованы в местных Telegram-каналах. На фотографиях можно видеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.

Telegram - ХС | Харьков

Ранее в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел вечером 27 января возле дома на проспекте Тракторостроителей.

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