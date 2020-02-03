В Харькове в ДТП столкнулись девять автомобилей (фото)

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.

На улице Полтавский шлях в Харькове произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу девять автомобилей.

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Фото и видео очевидцев с места событий опубликованы в местных Telegram-каналах. На фотографиях можно видеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.

Ранее в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел вечером 27 января возле дома на проспекте Тракторостроителей.