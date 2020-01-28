В Белой Церкви сожитель женщины выгнал из квартиры ее пятилетних детей-близнецов

Малолетние дети в отчаянии и без присмотра взрослых гуляли по улице, пока их не заметили неравнодушные люди.

В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители привлекли к ответственности безответственную мать двоих малолетних детей и ее сожителя.

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Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции в Киевской области, полицейские установили что мужчина во время бытового конфликта выгнал из квартиры детей своей сожительницы. 5-летние братья-близнецы в отчаянии и без присмотра взрослых слонялись по улице, пока их не заметили неравнодушные люди.

Полицейские установили родственников детей, и впоследствии передали их бабушке. О происшествии сообщили соцслужбам. В отношении матери составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей по ст.184 КУоАП.

Ее сожителю полицейские вынесли срочное запретительное предписание, по которому он немедленно покидает помещение без права в будущем контактировать с семьей в любым способом.

Ранее в Одессе мать оставила запертыми в квартире двух малолетних мальчиков, один ребенок пытался выпрыгнуть с четвертого этажа.