В Киеве нашли труп мужчины без лица

Тело мужчины находилось в подсобке и на нем не было лица. Предположительно, тело начало разлагаться.

В Днепровском районе Киева по адресу улица Марганецкая, 9а обнаружили труп мужчины. Тело находилось в пристройке на территории частного дома. Для разбирательств туда направили экипажи полиции.

Читайте такжеУдарила об дерево, а потом зарезала: на Харьковщине девушка зверски убила своего кота

О смерти мужчины в полицию заявили 24 января. Об этом сообщает Информатор.

Картина, которую увидели полицейские, была жуткой: тело мужчины находилось в подсобке и на нем не было лица. Предположительно, тело начало разлагаться.

Личность погибшего мужчины установлена. Ему было 74 года. Он умер своей смертью. Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются.