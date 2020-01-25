В Днепре водитель влетел в пешеходов – те погибли на месте (фото)
10:26, 25 января 2020Происшествия
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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц).
Водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы / dp.npu.gov.ua
В ночь на 25 января в Днепре водитель «ЗАЗ Ланос» наехал на двух мужчин на пешеходном переходе. Потерпевшие скончались на месте.
Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц).
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщал УНИАН, за 70 метров от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку.
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