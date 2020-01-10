Иран будет просить помощи у Украины в расшифровке "черных ящиков"

Специалисты осмотрят «черные ящики» уже в пятницу.

Иран будет просить помощь в расшифровке «черных ящиков» на борту Boeing 737-800 украинских авиалиний МАУ, что упал под Тегераном 8 января.

Об этом заявил представитель иранского авіарегулятора Хасан Резайфар, передает Bloomberg.

По его словам, речь идет о помощи от Украины, Франции, Канады и России. Специалисты осмотрят «черные ящики» уже в пятницу.

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Как сообщает американский телеканал CNN, должностные лица США заявили, что Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства класса «земля-воздух».

В то же время представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран призвал США подождать результатов расследования катастрофы и отклонил обвинения американских чиновников, что самолет был сбит ракетами. В частности, эти обвинения в Иране назвали «большой ложью».

Несколько американских источников, отталкиваясь от данных со спутников и радаров, собранных военными США и разведкой, полагают, что Иран ошибочно сбил украинский самолет.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертовю