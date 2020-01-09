Пассажир трагического рейса МАУ не сел на самолет из-за проблем с билетом, его жена погибла

Муж остался в аэропорту и узнал об аварии внутри терминала.

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.

Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников, пишет Украинская правда со ссылкой на Ottawacitizen.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница.

Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс. Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлен днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.