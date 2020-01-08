Авиакатастрофа украинского "Боинга" в Иране: что видели свидетели (видео)

Украинский лайнер разбился через несколько минут после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Украинский "Боинг" разбился в Иране через несколько после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. С табло радара видно, как самолет поднимается в небо, на 3-й минуте после взлета он теряет высоту и на 8-й исчезает с экранов радаров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Через некоторое время в соцсетях появляется видео с якобы украинским самолетом, на которых охваченный огнем объект быстро снижается и взрывается при столкновении с землей.

По словам одного из свидетелей, сначала было слышно взрыв, а, приблизившись к месту катастрофы, он увидел разбросанные вокруг обломки самолета и пассажиров.

Украинский лайнер разбился в 60 км к юго-западу от Тегерана. Его обломками усеяны около 2 га территории.

На месте катастрофы работают 22 поисковых группы и 2 вертолета. Тела погибших перевозят в местный центр неотложной помощи. Судмедэксперты говорят: распознать погибших будет крайне трудно, ведь все тела очень сильно обгорели.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Боинг 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Спасатели отметили, что в авиакатастрофе никто не выжил.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.