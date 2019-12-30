На Донетчине горел наркодиспансер
15:39, 30 декабря 2019Происшествия
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Обошлось без пострадавших и погибших.
Спасатели потушили пожар в Константиновке / Фото: Полтавское облуправление ГСЧС
В Донецкой области вечером в воскресенье произошел пожар в городском наркологическом диспансере Краматорска, который расположен в Константиновке.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
"По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление. На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19", - говорится в сообщении.
При пожаре обошлось без пострадавших и погибших, отмечают спасатели. Его причину сейчас устанавливают.
Как сообщал УНИАН, в ПТУ Харькова вспыхнул масштабный пожар.
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