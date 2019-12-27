В Харькове телефонный террорист "заминировал" почти 200 зданий
В Харькове никаких взрывчатых веществ или опасных устройств правоохранители не обнаружили.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступила на электронный адрес полиции.
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На местах происшествий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.
Во время осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.