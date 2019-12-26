На Херсонщине женщина родила восьмого ребенка в застрявшей в грязи "скорой"

Роды пришлось принимать в экстремальных условиях.

В Херсонской области 33-летняя жительница села Семихатки Генического района Елена Молотова родила восьмого ребенка в экстремальных условиях, так как автомобиль «скорой помощи» застрял в поле.

Об этом пишет Херсон типичный.

Читайте такжеЖенщина, родившая ребенка на остановке в Полтаве, отказалась от него«Машина «скорой помощи», которая приехала на вызов, добралась к месту назначения без особых проблем. А потом водитель решил развернуться, и автомобиль намертво застрял в огороде. Однако малышка не стала ждать, пока машину «скорой» вытащат из плена, и решила появиться на свет прямо в кабине», – отмечается в сообщении.

Как рассказал заведующий Генической станции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Валерий Дронов, врач «скорой» Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин приняли роды в экстремальных условиях и справились на отлично.

Пока они занимались роженицей и новорожденной девочкой, соседи Молотовых прибежали на помощь и вытолкали автомобиль «скорой» из грязи.

Отмечается, что у Елены Молотовой родилась здоровая девочка, весом в 2 кг 900 г. После того, как автомобиль «скорой помощи» вызволили из плена, новорожденную и ее маму доставили в больницу.

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