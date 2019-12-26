В Одесской области произошел взрыв в дачном кооперативе: двое пострадавших

Взрыв произошел в подвале частного дома.

В Одесской области в селе Светлое Лиманского района накануне вечером произошел взрыв в дачном кооперативе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС области.

Взорвался газовый баллон в дачном кооперативе "Рассвет" в частном жилом доме.

"По прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона", - говорится в сообщении.

После ликвидации пожара стало известно о двух пострадавших: мужчину и женщину. Их госпитализировали в больницу.

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"К ликвидации пожара привлекались 1 единица основной пожарной техники и 6 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, во Львове на днях взорвалась квартира, пострадал мужчина.