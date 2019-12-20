Заляпанная кровью, в одних колготках: на Луганщине возле школы нашли 7-летнюю девочку

Оказалось, что ребенок выпал из окна второго этажа.

В Лисичанске Луганской области, возле школы №12, нашли 7-летнюю девочку, лицо которой было в крови.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

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Анонимное сообщение о девочке поступило к полицейским вчера, 19 декабря, около 20:00. Когда они прибыли на место, то нашли ребенка, который был одет только в легкую кофточку и колготки.

"Обследовав территорию школы, обнаружили девочку, которая сидела на земле босиком, еле разговаривала и не могла ходить. На лице ребенка была кровь, на колене удары. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь, и укутали девочку в теплую куртку", - говорится в сообщении.

Оказалось, что ребенок выпал из окна второго этажа дома неподалеку. Родителей дома не было.

"Опросив соседей, полицейские установили мобильный номер матери и позвонили ей. Вскоре встревоженная мать прибежала домой. Зайдя в квартиру она начала искать какую-то подругу, на которую она якобы оставила дочь, а сама ушла в аптеку", - рассказали полицейские.

По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. О данном факте патрульные сообщили инспекторам ювенальной превенции, для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу.

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