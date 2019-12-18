В Одессе подожгли магазин соратника Труханова (видео)

По данных источников в полиции, магазин принадлежит семье депутата, Lexus которого 16 декабря сожгли на улице Артиллерийской.

Сегодня в Приморском районе Одессы неизвестные злоумышленники подожгли магазин, принадлежащий семье депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова, автомобиль которого подожгли 16 декабря на улице Артиллерийской.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 18 декабря около 6.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу ул. Сегедская, д. 11 произошло возгорание магазина.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание крыши одноэтажного здания. Пожар ликвидировали примерно в 6:20 на площади 4 кв. м.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, о пожаре в магазине «Купаж» (продажа чая, кофе) правоохранителям сообщили работники коммунальных служб горсовета.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

«По словам очевидцев, за некоторое время до возгорания недалеко от объекта находились двое подозрительных лиц, которые облили чем-то магазин и подожгли», - сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства пожара и лиц, причастных к поджогу.

Как сообщил УНИАН сотрудник главка, указанный магазин, по предварительным данным, принадлежит депутату Одесского областного совета Александру Ахмерову.

«То ли депутату, то ли кому-то из его родственников», - отметил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Одессе неизвестный возле департамента коммунальной собственности городского совета поджег автомобиль Lexus депутата облсовета Александра Ахмерова.

Справка. Александр Ахмеров – депутат Одесского областного совета, член партии городского головы Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», член исполкома Одесского горсовета. Кроме того, является и. о. первого заместителя департамента коммунальной собственности горсовета. В 2010-2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии.

Женат на депутате Одесского горсовета Светлане Осауленко - председателе депутатской фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова». Она входит в состав постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.