Штурм заседания сессии Львовского горсовета: полиция возбудила дело

Участники штурма сломали входные двери и спровоцировали столкновения с полицией.

Во Львове представители общественных группировок ворвались в помещение Шевченковской районной администрации, где должна была проходить сессия горсовета. Они выбили входные двери и повредили другое имущество. По факту штурма полиция Львова зарегистрировала уголовное производство по статье "хулиганство".

Среди злоумышленников обнаружили людей, которые ранее уже выламывали двери в мэрии, а также обливали чиновников неизвестным веществом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Как сообщал УНИАН, в помещение районной администрации ворвались неизвестные. Впоследствии оказалось, что это представители нескольких общественных организаций: "Объединение добровольцев", "Развитие общины", "Украинский союз участников АТО" и "Шквал".

На место происшествия прибыли полицейские вместе с заместителем начальника полиции Львовщины Дмитрием Михальцем. Действия мужчин в военной форме сдерживали сотрудники полиции и ЛКП "Муниципальная стража".

Участники штурма выломали входные двери и спровоцировали столкновения с полицией. В сессионном зале они потребовали предоставить им слово. Главное требование озвучила председатель организации "Объединения добровольцев" Елена Живко. Депутатов просили "дать оценку" публикациям издание ZAXID.NET и заставить редакцию удалить несколько статей.

Депутат Львовского городского совета Елена Пасевич предложила создать рабочую группу для изучения конфликта. За такое решение проголосовали 47 депутатов. Только после этого голосования штурмовики покинули сессионный зал.

Начальник Шевченковского отдела полиции Павел Герасим сообщил, что уголовное производство открыто по статье о хулиганстве. Сейчас полиция ведет проверку и опрашивает участников события. По словам Герасима, пока никого не задержали. Пострадавших тоже нет.

Штурм сессии Львовского горсовета: видео