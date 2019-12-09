В Николаеве на автобусной остановке нашли новорожденную девочку
В Николаеве, сегодня, 9 декабря, на остановке общественного транспорта был найден новорожденный ребенок.
Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.
«Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта», - говорится в сообщении.
Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия. По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки.
«Девочка здорова, её жизни сейчас ничего не угрожает», - уточнили в управлении здравоохранения.
В управлении здравоохранения Николаевского городского совета отмечают, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают «Окошка жизни» для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.