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В Николаеве на автобусной остановке нашли новорожденную девочку

16:19, 09 декабря 2019
Происшествия
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Возраст новорожденной - одни сутки / фото: newsru.co.il

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

«Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия. По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки.

«Девочка здорова, её жизни сейчас ничего не угрожает», - уточнили в управлении здравоохранения.

В управлении здравоохранения Николаевского городского совета отмечают, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают «Окошка жизни» для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.

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Теги: #Николаевпогода в Николаеве