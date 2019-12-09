В Николаеве на автобусной остановке нашли новорожденную девочку

По словам медиков, девочка здорова, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

В Николаеве, сегодня, 9 декабря, на остановке общественного транспорта был найден новорожденный ребенок.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

«Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия. По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки.

«Девочка здорова, её жизни сейчас ничего не угрожает», - уточнили в управлении здравоохранения.

В управлении здравоохранения Николаевского городского совета отмечают, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают «Окошка жизни» для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.