На столичном центральном железнодорожном вокзале задержали "клофелинщика"

В Соломенский райсуд Киева прокуратура подала ходатайство об аресте подозреваемого.

Киевская местная прокуратура №9 уведомила о подозрении 36-летнего уроженца Днепропетровской области, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. «Клофелинщик» выбрал своей жертвой работника и предложил выпить по поводу якобы рождения у него ребенка. Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, подозреваемый дождался, когда потерпевший потерял сознание, и, пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал деньги», - говорится в сообщении.

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Злоумышленника удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий, отметили в ведомстве. Его действия квалифицировали по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины.

Сейчас в Соломенский районный суд Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.