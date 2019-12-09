На столичном центральном железнодорожном вокзале задержали "клофелинщика"
Киевская местная прокуратура №9 уведомила о подозрении 36-летнего уроженца Днепропетровской области, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. «Клофелинщик» выбрал своей жертвой работника и предложил выпить по поводу якобы рождения у него ребенка. Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, подозреваемый дождался, когда потерпевший потерял сознание, и, пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал деньги», - говорится в сообщении.
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Злоумышленника удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий, отметили в ведомстве. Его действия квалифицировали по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины.
Сейчас в Соломенский районный суд Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.