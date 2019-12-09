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В сгоревшем в Одессе колледже не было пожарной сигнализации – ГСЧС

09:21, 09 декабря 2019
Происшествия
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Количество жертв пожара в Одессе составляет 12 человек / фото УНИАН

Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, сообщает «Думская».

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Он заверил, что спасатели обеспечены всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач. В то же время Чечеткин признал, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их просто не производят.

Также глава ГСЧС отметил, что по всей стране есть только 5 надувных спасательных батутов, которые используют во время спасательной операции. Однако, по его словам, анализ опыта европейских стран показал, что их эффективность как средств спасения невысокая.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в колледже на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций и учреждений.

Количество жертв, по последним данным, увеличилось до 12 человек. Еще 30 человек пострадали.

В полиции рассматривают две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #пожар в Одессепогода в Одессе