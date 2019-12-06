Пожар в одесском колледже: Кабмин создал комиссию по расследованию причин

Доложить о результатах комиссия должна до 20 декабря.

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте такжеПожар в колледже Одессы полностью не потушен - поиски пропавших осложняютсяПо его словам, комиссия должна установить причины пожара и доложить о результатах до 20 декабря.

«Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, независимо от их должностей или статусов! Ситуация, когда масштабные пожары в университетах, общежитиях и гостиницах, становится системным явлением, – неприемлема», – отметил Гончарук.

При этом он добавил, что поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

«Сочувствую семьям погибших и всем пострадавшим в этой ужасной трагедии. Пожары в Одессе стали не чрезвычайными ситуациями, а систематическими случаями, которые уносят жизни людей. Мы должны установить причину, почему так получилось», – подытожил премьер.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек считались пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа.

Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.