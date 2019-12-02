В одесской больнице пьяная женщина пыталась задушить пятимесячного сына

Женщина пыталась задушить ребенка, чтобы та не мешала ей своим плачем.

В Одессе задержана женщина, пытавшаяся в больнице задушить подушкой своего 5-месячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в больнице, где 33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном.

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Как уточнили в главке, жительница Одесской области находилась в Одесской областной детской клинической больнице со своим ребенком, который нуждался в стационарном лечении.

По данным полиции, ночью, воспользовавшись тем, что сын спал, мать пошла в расположенный рядом магазин и купила водку, которую пила, вернувшись в палату. В это время младенец проснулся и начал плакать.

«Чтобы ребенок не мешал, мать решила его «успокоить» – взяла подушку и положила ее на лицо сына, пытаясь задушить», - рассказали в полиции.

Как отмечается, свидетелем случившегося стала соседка по палате. Она вмешалась в ситуацию – оттолкнула злоумышленницу от кроватки, позвала сотрудников больницы.

Прибывшие в больницу правоохранители забрали мать и доставили ее в полицию.

Сейчас правонарушительница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи квалифицировали ее действия как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - пожизненное лишение свободы.

Продолжается досудебное расследование.