На Донетчине перевернулся автобус с десятками пассажиров, есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Возле поселка Новокалиново Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами. Пятеро человек обратились за медицинской помощью.

Читайте такжеВблизи Ривне загорелся автобус с 46 туристами (фото)

Как сообщается на сайте полиции Донетчины, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулся.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга. Погибли по меньшей мере 19 человек.