Число жертв жуткого ДТП в России выросло до 19 (видео)
12:59, 01 декабря 2019Мир
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Среди жертв есть двое несовершеннолетних.
На Забайкалье разбился автобус с людьми - число погибших растет / Cкриншот с видео Mash
В результате аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае РФ погибли по меньшей мере 19 человек.
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Как сообщает российское агентство «ТАСС», среди жертв есть двое несовершеннолетних. Подтверждена также гибель водителя. 14 пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобусом из-за лопнувшего колеса.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. На нем спасатели извлекают пострадавших из перевернувшегося автобуса.
Напомним, В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. Изначально сообщалось о десяти погибших.
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