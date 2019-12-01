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Число жертв жуткого ДТП в России выросло до 19 (видео)

12:59, 01 декабря 2019
Мир
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На Забайкалье разбился автобус с людьми - число погибших растет / Cкриншот с видео Mash

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Как сообщает российское агентство «ТАСС», среди жертв есть двое несовершеннолетних. Подтверждена также гибель водителя. 14 пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобусом из-за лопнувшего колеса.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. На нем спасатели извлекают пострадавших из перевернувшегося автобуса. 

Напомним, В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. Изначально сообщалось о десяти погибших. 

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Теги: #Россия#ДТП#автобус