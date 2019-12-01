Число жертв жуткого ДТП в России выросло до 19 (видео)

Среди жертв есть двое несовершеннолетних.

В результате аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае РФ погибли по меньшей мере 19 человек.

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Как сообщает российское агентство «ТАСС», среди жертв есть двое несовершеннолетних. Подтверждена также гибель водителя. 14 пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобусом из-за лопнувшего колеса.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. На нем спасатели извлекают пострадавших из перевернувшегося автобуса.

Напомним, В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. Изначально сообщалось о десяти погибших.