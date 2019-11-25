На Виннитчине из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус: пять человек в больнице (фото)

По факту аварии открыто уголовное производство.

В Винницкой области возле города Тульчин произошла авария с участием рейсового автобуса сообщением «Ольгополь-Винница».

Об этом сообщили в полиции области.

Читайте такжеДетский омбудсмен попал в аварию и находится в тяжелом состоянии – журналисткаОтмечается, что водитель из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

Водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, возле Полтавы в результате ДТП водитель «Тойоты» сгорел вместе с автомобилем.