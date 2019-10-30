Нефьодов: сейчас весы на таможне эффективнее сканеров в борьбе с контрабандой

"Задача, которую я вижу как более приоритетную, потому что она гораздо дешевле - обеспечить всех весами. На это нужно 21 миллионов гривень", - заявил Нефьодов. Для сравнения, по словам Нефьодова, один сканер Nuctech стоит 75 миллионов гривень.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что сейчас обеспечение таможни весами является более эффективным и бюджетным способом борьбы с контрабандой, чем закупка сканеров.

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Об этом он сообщил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает ЭП.

"Мне надо сначала понять насколько эти сканеры эффективны в работе. Каждый сканер перекрывает один отдельный вид нарушения. Он не может отличить брендовую одежду от секонд-хенда, но может отличить её от электроники.

Задача, которую я вижу как более приоритетную, потому что она гораздо дешевле - обеспечить всех весами. На это нужно 21 миллионов гривень", - заявил Нефьодов. Для сравнения, по словам Нефьодова, один сканер Nuctech стоит 75 миллионов гривень.

Нефеьодов отметил, что сейчас задание по сканерам - запустить и отработать их. Также руководитель таможни заявил, что ему не нравится механизм, когда обработка изображений осуществляется не централизованно, а таможенниками на местах. По его словам, это может привести к субъективизму и халатности.

"В абсолютном идеале мы должны обеспечить 100% взвешивания, сканирования и фотофиксацию абсолютно каждого товара. Если бы мы это делали даже с существующим не идеальным кадровым составом таможни, 30-40% проблем на границе бы ушли", - заявил глава таможни.

Напомним, 21 октября глава ГТС Максим Нефьодов, сообщил что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Позже Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможни, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету.