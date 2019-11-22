В Киеве во время движения загорелось такси

В результате пожара никто не пострадал.

На столичном Воздухофлотском проспекте во время движения загорелся автомобиль такси.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции в городе Киеве. Загорелся автомобиль Chevrolet одной из служб такси. Полиция, которая прибыла на место происшествия, начали тушить огонь. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

Как рассказал водитель, во время движения его транспортное средство внезапно загорелось. Мужчина успел его остановить и выйти из автомобиля.

Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Вадима Гетьмана столкнулись два автомобиля такси. По неизвестным причинам водитель Skoda резко начал поворачивать влево из среднего ряда, после чего произошло столкновение. От удара автомобиль Mazda пересек встречную полосу и врезался в столб. В результате ДТП в больницу госпитализировали двух человек.