Во Львове обстреляли автомобиль коммунальщиков

По факту преступления сотрудники предприятия обратились в правоохранительные органы.

Спецавтомобиль работников КП «Львовспецкомунтранс» попал под обстрел на одной из улиц Львова. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

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«Недавно автомобиль предприятия обстреляли из пневматического оружия, о чем свидетельствуют три отверстия в правой фаре и характерный след на бампере», – заявили в КП, проиллюстрировав фотографией поврежденного транспорта.

Отмечается, что обстреляли автомобиль, когда коммунальщики были в салоне. Пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время в КП заявляют, что ситуация может повториться. По факту преступления сотрудники предприятия обратились в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновения автомобиля «Опель» со школьным автобусом на Львовщине госпитализированы десять детей.