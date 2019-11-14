Тернопольский облсовет требует отставки правительства из-за закона о рынке земли

Депутаты облсовета приняли соответствующее обращение сегодня на сессии.

Тернопольский областной совет выразил недоверие Кабмину и требует отставки правительства из-за принятия в первом чтении законопроекта о рынке земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, руководителям депутатских групп и фракций парламента, принятом сегодня на сессии областного совета.

За него проголосовали 36 депутатов из 51.

В своем заявлении депутаты осудили принятие в первом чтении законопроекта о введении рынка земли (законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения»).

«Это было сделано, несмотря на сопротивление органов местного самоуправления, многочисленные акции протеста фермеров, представителей агропромышленных предприятий, неравнодушных граждан Украины, политических и общественных организаций. Мы, депутаты Тернопольского областного совета, последовательно отстаивая интересы громады Тернопольщины, заявляем о своем категорическом несогласии с попытками, направленными на внедрение в Украине так называемого «рынка земли», который несет в себе угрозу уничтожения, угрожает стабильности в экономике и государственному суверенитету», - говорится в заявлении.

Поэтому «за совершение действий, направленных на разрушение аграрного сектора Украины» депутаты выразили недоверие Кабинету министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком, потребовали отставки правительства, а также призвали Верховную Раду прекратить шаги по дальнейшему рассмотрению законопроекта.

Кроме этого, депутаты призвали жителей Тернопольщины после принятия закона о порядке отзыва народных депутатов сразу начать процедуру отзыва депутатов от Тернопольской области, которые поддержали законопроект о рынке земли в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 ноября приняла законопроект, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.