В Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в супермаркете: есть раненые

С телесными повреждениями пострадавшие были доставлены в больницу.

В Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в одном из супермаркетов Основянского района, в результате чего ранения получили двое человек.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о конфликте между гражданами поступило в полицию 6 ноября в 18:35.

Установлено, что в одном из супермаркетов во время ссоры 14-летний парень выстрелил в сторону посетителей из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла стрельба, вследствие чего один человек получил пулевое ранение.