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Теракт в Киеве: СМИ сообщили, на кого было совершено покушение

00:05, 07 ноября 2019
Происшествия
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По предварительной информации, погиб охранник / фото dtp.kiev.ua

Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time. 

"Речь не о маршрутке. Это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль марки Мерседес-Benz S600, госномер АА0070МІ. По предварительной информации подъехал неизвестный мотоциклист и положил на крышу неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва в авто Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб", - сообщили журналисты. 

По их информации, разыскивается мотоцикл спортивный предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

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Новость в сюжете: Теракт в Киеве
Теги: #терактпогода в Киеве