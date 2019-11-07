Теракт в Киеве: СМИ сообщили, на кого было совершено покушение
00:05, 07 ноября 2019Происшествия
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В результате взрыва в авто директор фармацевтической компании Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб.
По предварительной информации, погиб охранник / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на житомирской трассе взорвали машину директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time.
"Речь не о маршрутке. Это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль марки Мерседес-Benz S600, госномер АА0070МІ. По предварительной информации подъехал неизвестный мотоциклист и положил на крышу неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва в авто Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб", - сообщили журналисты.
По их информации, разыскивается мотоцикл спортивный предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.
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