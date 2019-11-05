В Белой Церкви отец отобрал сына у матери и уехал из города (фото)

По словам мужчины, сын якобы пожаловался ему, что новый сожитель матери его обижает.

В городе Белая Церковь Киевской области в полицию обратилась женщина, которая утверждала, что у нее забрали ребенка. По ее словам, отец мальчика без разрешения забрал его из садика и повез в Одессу.

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Как сообщается на сайте полиции Киевской области, полиция начала поиски. Благодаря камерам уличного видеонаблюдения маршрут авто удалось отследить. Ориентировку на автомобиль передали патрулям Черкасской и Одесской областей. Остановили отца с сыном уже на Черкасщине, в городе Умань.

По словам мужчины, сын якобы пожаловался ему, что новый сожитель матери его оскорбляет. Поэтому он и решил забрать его.

Сейчас вся семья сейчас находится в отделении полиции. С родителями проводят беседу.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват из-за похищения трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. 26-летняя злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера.