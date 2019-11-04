"Оскорбила": в Одессе пьяный мужчина ударил ножом 18-летнюю девушку

Злоумышленник достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал.

В Одессе задержан 19-летний злоумышленник, который на улице ударил ножом 18-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло накануне в Киевском районе Одессы.

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Как отмечается, на улице Академика Вильямса 18-летняя одесситка проходила мимо нетрезвого молодого человека, которому показалось, что девушка его оскорбила.

«Злоумышленник достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни сейчас ничего не угрожает», - заявили в главке.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Николаевской области, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71.

Установлено, девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.