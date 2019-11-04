Стрельба между подростками в Херсоне возникла из-за девушки

Двое парней поссорились из-за девушки, которая нравилась им обоим.

В Херсоне вечером 3 ноября во время конфликта из-за девушки 15-летний парень ранил из пистолета своего одногодку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

«На улице Вишневой двое 15-летних юношей повздорили из-за девушки, которая нравилась им обоим. У одного из участников конфликта был пневматический пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в соперника», - рассказала Пшонь.

По ее словам, пострадавший получил ранения правого предплечья и правого бедра. Он был доставлен в Херсонскую областную клиническую больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также Пшонь сообщила, что стрелявший юноша скрылся.

«В данный момент его нет по месту жительства. Мы выясняем его местонахождение», - рассказала она.