В Киеве возобновили работу все станции метро: взрывчатку не нашли

Информация о заминировании не подтвердилась.

Все три станции метро Киева «Крещатик», «Театральная» и «Арсенальная», которые закрывали утром 1 ноября, возобновили работу в обычном режиме.

Читайте такжеВо Львове аноним "заминировал" больницу и церковьОб этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что информация о минировании станции метро «Крещатик» и «Театральная» не подтвердилась.

«Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Кроме того в метрополитене сообщили и о возобновлении работы станции «Арсенальная», которую на время закрывали на вход.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 1 ноября поступил звонок о минировании двух станций метро Киева – «Крещатик» и «Театральная».