В Киеве возобновили работу все станции метро: взрывчатку не нашли
12:46, 01 ноября 2019Происшествия
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Информация о заминировании не подтвердилась.
Все три станции работают в обычном режиме / ubr.ua
Все три станции метро Киева «Крещатик», «Театральная» и «Арсенальная», которые закрывали утром 1 ноября, возобновили работу в обычном режиме.
Читайте такжеВо Львове аноним "заминировал" больницу и церковьОб этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Отмечается, что информация о минировании станции метро «Крещатик» и «Театральная» не подтвердилась.
«Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.
Кроме того в метрополитене сообщили и о возобновлении работы станции «Арсенальная», которую на время закрывали на вход.
Как ранее сообщал УНИАН, утром 1 ноября поступил звонок о минировании двух станций метро Киева – «Крещатик» и «Театральная».
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