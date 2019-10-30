В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и влетело в припаркованную легковушку (фото)
13:43, 30 октября 2019Происшествия
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Очевидцы инцидента опубликовали фото с места событий.
В Киеве колесо маршрутки попало в припаркованный Nissan / Киев оперативный
На проспекте Героев Сталинграда, 4 в Киеве у маршрутного автобуса отвалилась задняя ось, которая пробила забор и влетела в припаркованный легковой Nissan.
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Об этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный». Очевидцы инцидента обнародовали фото с места событий. О пострадавших не сообщается.
Напомним, вечером 29 октября в Киеве на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект BMW влетел в столб и загорелся.
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