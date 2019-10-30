В Киеве мужчина полгода развращал 6-летнего мальчика

Мужчина систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, которые причиняли, в том числе, и физическую боль ребенку.

В Киеве мужчину будут судить за развращение 6-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту развращения 6-летнего мальчика», - говорится в сообщении.

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Как установило следствие, мужчина в течение почти полгода, проживая в это время вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, которые причиняли, в том числе, и физическую боль ребенку.

Обвинительный акт по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.