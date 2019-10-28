Организатора и исполнителей вооруженного покушения в Княжичах задержали (фото, видео)

После совершения нападения мужчины разъехались по разным городам страны – в Винницу, Киев и Кривой Рог.

На Киевщине правоохранители задержали организатора заказного убийства в Княжичах, исполнителя-иностранца и его помощника.

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Как сообщает пресс-служба Полиции Киевской области, в селе Княжичи неизвестные стреляли в водителя легковушки, после чего скрылись в неизвестном направлении. На своем пути преступники спровоцировали ДТП.

Установлено, что злоумышленники поджидали свою жертву в засаде, и около 10 раз выстрелили в нее из пистолета ТТ.

Полицейские установили и задержали преступников. После совершения нападения мужчины по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны – Винница, Киев и Кривой Рог. Там они пытались спрятаться.

Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Как выяснилось, мотивом преступления стала его вражда с потерпевшим.

Исполнителем стал 41-летний иностранец, который проживал на территории Вышгородского района. Во время обыска правоохранители изъяли у него пистолет ТТ и 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасные стволы. О его задержании извещено посольство РФ и консульский отдел МИД.

Соучастник - 34-летний житель Кривого Рога, который добровольно согласился принять участие в убийстве. Он должен был стрелять из обреза ружья, который полиция нашла в тайнике на месте преступления.

Полицейские также установили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего, произошедшего в столице.

Организатору сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Досудебное расследование продолжается, фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

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