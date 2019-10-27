Под Днепром спасатели снимали с высокого дерева мальчика, который полез туда за грибами (видео)

Дети находились в лесу без взрослых.

Вблизи села Николаевка Днепропетровской области спасателям пришлось снимать с дерева ребенка, который вскарабкался почти на вершину и не смог слезть самостоятельно.

Как говорится в сюжете ТСН, школьник пытался собрать грибы, выросшие на стволе, однако когда оказался на 8-метровой высоте, вдруг понял, что спуститься самостоятельно не может. Он разглядел, что ветви под ним гнили и могут обломаться.

В лесу он был с подружкой, девочка и позвала на помощь. Спасатели привезли лестницу, по которой экстремал сам спустился на землю. Между тем его подружка советовала парню не спешить, а все-таки прихватить с собой и грибов.

Ранее в Савеловском районе Закарпатья жизни бессознательном мужчине в лесу спас пес, бегал рядом с ним и громко лаял.