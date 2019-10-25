Кровавое нападение на активистку в Запорожье: подозреваемого задержали

Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

В Запорожье полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения руководителю общественной организации «Запорожский цыганский центр «Лачо Дром» Анжелике Беловой.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий вчера, около 22:30, ранее судимый злоумышленник, 1979 г. р. был задержан.

«Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены мотивы преступления», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас пострадавшая прооперирована и находится в больнице.

Как сообщал УНИАН, 24 октября полиция Запорожской области сообщила о розыске злоумышленника, который днем в подъезде дома по улице Европейской областного центра нанес ножевое ранение женщине, 1995 г. н, и скрылся с места происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, в результате нападения пострадала руководитель общественной организации «Запорожский цыганский центр «Лачо Дром» Анжелика Белова.

По его словам, злоумышленник после долгого преследования напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Пострадавшую доставили в реанимацию и прооперировали.