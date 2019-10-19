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В Одессе "заминировали" железнодорожный мост

21:26, 19 октября 2019
Происшествия
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На месте работают следственно-оперативная группа / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, примерно в 18.15 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что мост, расположенный по ул. Степная 6-А, заминирован.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

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Теги: #Одесса#минированиепогода в Одессе