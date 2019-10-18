На Ривненщине прогремел мощный взрыв (фото)

Полиция будет привлекать специалистов для установления уровня загрязнения окружающей среды.

В Ровенской области в поселке городского типа Клевань 17 октября около 19 часов произошел взрыв на промышленном предприятии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области, информацию о пожаре на территории ООО Колор С.И.М. спасатели получили в 18:58. На месте происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло возгорание помещения с мытья использованных банок из-под краски.

«На тушение пожара сразу подали два ствола: один на ликвидацию очага возгорания, другой на охлаждение рядом расположенных зданий. В 19:38 пожар удалось локализовать, а в 20:16 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются», - отмечает пресс-служба ДСНС.

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По предварительной информации из отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси.

Сейчас решается вопрос о квалификации события.

«Кроме того, полицейские привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.