цей матеріал доступний українською

На Ривненщине прогремел мощный взрыв (фото)

09:26, 18 октября 2019
Происшествия
981 0
Жертв и пострадавших нет / ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области, информацию о пожаре на территории ООО Колор С.И.М. спасатели получили в 18:58. На месте происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло возгорание помещения с мытья использованных банок из-под краски.

ГСЧС

«На тушение пожара сразу подали два ствола: один на ликвидацию очага возгорания, другой на охлаждение рядом расположенных зданий. В 19:38 пожар удалось локализовать, а в 20:16 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются», - отмечает пресс-служба ДСНС.

ГСЧС

Читайте такжеВ Одесской области в песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины

По предварительной информации из отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси.

Сейчас решается вопрос о квалификации события.

«Кроме того, полицейские привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#Ривненщина