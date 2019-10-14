ДТП со "скорой" в Киеве: момент трагедии попал на видео
21:22, 14 октября 2019Происшествия
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В результате аварии погибло два человека.
Момент смертельной ДТП с машиной скорой помощи в Киеве попал на запись камер видеонаблюдения.
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Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.
На кадрах видно, как Peugeot влетел в бок скорой, из-за сильного удара карету перекинуло на бок, а легковушку сильно закрутило на дороге.
Как сообщалось, в воскресенье вечером, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: двое человек погибло, пятеро пострадали.
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