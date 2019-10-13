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Грабители-неудачники: в Киеве с помощью взрывчатки попытались обокрасть банкомат

17:51, 13 октября 2019
Происшествия
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Неизвестные взорвали банкомат, но разжиться деньгами не получилось / фото: полиция Киева

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, ночью в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева.

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В полиции сообщили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и переднюю часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

В полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Следственный отдел Святошинского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу - по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Теги: #Киев#банкомат#ограблениепогода в Киеве