В США полицейская Tesla разрядилась в самый неподходящий момент

Полиция Фремонта тестирует Tesla в рамках пилотной шестимесячной программы.

В американском штате Калифорния полицейский не смог продолжать преследование подозреваемого, потому что его патрульный электромобиль Tesla Model S 85 вышел на дорогу с разряженной батареей.

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Как сообщает CNN, офицер полиции преследовал подозреваемого в совершении преступления в городе Санта-Клара. Последний пытался скрыться от него на высокой скорости. В ходе погони полицейский сообщил, что заряда батареи в его автомобиле хватит примерно на 6 миль (около 9,5 км), и он может потерять подозреваемого в любой момент.

Погоню продолжили другие подразделения полиции, но вскоре вынуждены были прекратить ее по соображениям безопасности. Позже патрульные нашли брошенный автомобиль подозреваемого в Сан-Хосе.

Причины отсутствия заряда в полицейском электромобиле точно неизвестны. По словам представителя Департамента полиции Фремонта, такое случается время от времени. В частности, если офицеры возвращаются со смены в участок для подачи отчета, и больше не возвращаются на улицы, чтобы зарядить авто.

Полиция Фремонта тестирует Tesla в рамках пилотной шестимесячной программы. В участке заверили, что инцидент не повлияет на мнение полиции о пригодности автомобиля для патрульной службы.

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