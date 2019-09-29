В Умани горел дом, в котором поселились хасиды

Пять хасидов, приехавших в город для празднования иудейского Нового года, были эвакуированы.

В Умани Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором арендовали квартиру хасиды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что пожар произошел в ночь на 29 сентября.

По информации спасателей, возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов, которые приехали в город для празднования иудейского Нового года.

Причиной возгорания, как выяснили спасатели, стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Дом удалось спасти.