В Умани горел дом, в котором поселились хасиды
В Умани Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором арендовали квартиру хасиды.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что пожар произошел в ночь на 29 сентября.
По информации спасателей, возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.
Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов, которые приехали в город для празднования иудейского Нового года.
Причиной возгорания, как выяснили спасатели, стало короткое замыкание электросети.
Погибших и травмированных в результате пожара нет. Дом удалось спасти.