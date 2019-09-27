В Умани микрорайон, где проживают паломники-хасиды, остался без света

Микрорайон полностью оказался без света из-за короткого замыкания на электроподстанции. Пострадавших нет.

В Умани Черкасской области спасатели восстанавливают электроснабжение в микрорайоне, где проживают паломники-хасиды.

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Как сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Черкасской области, сегодня к спасателям поступила информация о том, что около 15 часов в Умани в микрорайоне «Пушкинский», где проводятся мероприятия по празднованию иудейского Нового года, на электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения.

В результате происшествия микрорайон полностью оказался без света.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечена бригада работников облэнерго. Для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия привлекались спасатели Уманского районного отдела.

Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Умань прибывают паломники-хасиды для празднования Нового 5780 года по иудейскому календарю – Рош-га-Шана, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября до вечера 1 октября. Ожидается приезд около 40 тысяч паломников.